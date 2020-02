Stars et anonymes soutiennent l'enfant atteint de nanisme victime de harcèlement

Quaden Bayles n'est plus seul. Moqué par ses camarades à l'école, l'enfant de 9 ans avait été filmé par sa mère en train de lui demander de lui donner un couteau pour se suicider. La vidéo, devenue virale, a suscité l'empathie de la part de stars et d'anonymes du monde entier.

Une appel aux dons lancé au Royaume-Uni, son pays d'origine, par un comédien lui même atteint de nanisme, a ainsi permis de récolter près de 250.000 euros, au départ pour lui offrir un voyage à Disneyland. «C'est un magnifique être humain qui mérite d'être heureux», a écrit le comédien, Brad Williams.

Et de nombreuses personnalités ont également apporté leur soutien à l'enfant, comme le comédien Hugh Jackman. «Avec moi, tu peux compter sur un ami», lui a dit «Wolverine» dans une vidéo posté sur Twitter.

Un autre acteur, James Woods, a lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux. «Tiens bon, Quaden !», a-t-il écrit.

I’m hoping my lovely followers in Australia will somehow bring this to the attention of my pal, #QuadenBayles. Hang in there, Quaden! You’ve got more friends than you know. I was bullied a lot as a kid. We’ve all been there. Go, Quaden! https://t.co/yZJs5Rd5F6 — James Woods (@RealJamesWoods) February 21, 2020

Le pivot de l'équipe de basket NBA des Boston Celtics, Enes Kanter, a lui aussi apporté son soutien. «Nous sommes avec Quaden», a-t-il écrit.

The world is behind you



The @celtics are behind you Champ





Love the jersey, Why don’t we get you to one of our games.





Front row seat #QuadenBayles#WestandwithQuaden pic.twitter.com/Yipd52uT29 — Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020

Le célèbre blogueur people Perez Hilton a lui aussi publié un message à l'intention de l'enfant.

#StopBullying is trending because of this video. But that is not enough! #QuadenBayles is just 9 and in so much pain from the daily taunting of his classmates that he wants to end his life. His mom does not blame the school, but I do! pic.twitter.com/FvTtXsMK8m — Perez (@ThePerezHilton) February 21, 2020

Et, de partout, les messages de soutien anonymes se sont multipliés.

NOTRE BEAU GOSSE DU JOUR





Le petit Quaden, 9 ans, parle déjà de vouloir se suicider à cause des moqueries de ses camarades.



À cet âge, on ne devrait même pas connaître le mot "suicide".





Soyons tous unis contre toute forme de harcèlement !#Quaden #QuadenBayles pic.twitter.com/fw3OLHlBVw — Yasin Gundogdu (@YasinGund) February 21, 2020

''L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde''



Nelson Mandela #HarcèlementScolaire #QuadenBayles https://t.co/8ZgwTsqqs4 — ϻéℓaŋΐe ღ (@Melou57) February 21, 2020