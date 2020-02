Bernie Sanders continue sur sa lancée victorieuse dans le Nevada

Mais qui peut stopper Bernie Sanders ? Le sénateur du Vermont a remporté ce 22 février une victoire sans appel lors du caucus du Nevada, avec 46% des voix selon les résultats encore partiels.

En tête dans les sondages nationaux, en tête au nombre de délégués obtenus depuis le début de la campagne, le socialiste autoproclamé a conforté facilement sa place de favori à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump en novembre 2020.

Our multiracial, multigenerational movement is not only going to win in Nevada. It is going to sweep this country.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020