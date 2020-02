Facebook paye des volontaires pour enregistrer leurs voix

Facebook va proposer à des volontaires de les payer contre des enregistrements de leurs voix, dans le but d'améliorer sa technologie de reconnaissance vocale, a annoncé le groupe jeudi 20 février.

Pour participer à ce programme, intitulé «Pronunciations» («Prononciations» en français), les utilisateurs intéressés - qui doivent obligatoirement résider aux Etats-Unis et être majeurs - doivent télécharger Viewpoints, l'application de Facebook dédiée aux sondages rémunérés lancée en novembre dernier. Puis ils devront s'enregistrer en train de prononcer les mots «Hey Portal» (la commande vocale de l'enceinte connectée de Facebook, baptisée Portal), suivi du prénom de l'un de leurs amis Facebook. Il est possible de le faire avec dix prénoms différents maximum, et chaque phrase doit être dite deux fois.

De quoi rapporter aux participants 200 points sur l'application. Cette opération peut être répétée cinq fois, a informé Facebook, ce qui permet d'atteindre les 1.000 points, le seuil minimum pour pouvoir retirer son argent sur Viewpoints. Mais les utilisateurs ne doivent pas imaginer devenir riches en vendant leur voix : 1.000 points ne rapportent en effet que 5 dollars (4,60 euros), transférés sur leur compte PayPal.

Cette innovation de Facebook tombe quelques mois après une polémique, sur le même sujet, qui a ébranlé le monde de la tech. En août dernier, suite aux révélations de l'agence Bloomberg, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google ont admis avoir écouté et transcrit certaines conversations de leurs utilisateurs sans leur consentement, de façon à améliorer l'intelligence artificielle de leurs logiciels. Cette controverse a poussé toutes ces firmes à mettre fin à cette pratique.