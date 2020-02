Il décède dans le crash de sa fusée en tentant de prouver que la Terre est plate

«Mad» Mike Hughes, un savant fou américain qui était convaincu que la Terre est plate, est décédé ce samedi 22 février dans le crash de sa fusée. Il tentait d'aller dans l'espace pour prouver que sa théorie était exacte.

«Mad» Mike Hughes, 64 ans, et son acolyte Waldo Stakes faisaient partie de l'émission «Homemade Astronauts» diffusée par la chaîne américaine Science Channel. Ensemble, ils avaient réuni la somme de 18.000 dollars (environ 16.500 euros) et s'étaient mis en tête de construire leur propre fusée à vapeur dans leur jardin.

Leur objectif était d'atteindre la ligne de Kámán - qui se situe à 100 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre et définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace - pour prouver que la Terre n'est pas ronde mais bien plate.

Mais l'expérience a viré au drame : ce samedi 22 février, «Mad» Mike Hughes est monté dans sa fusée qui s'est élevée à quelques mètres du sol avant de s'écraser dans le désert californien. Les officiers de police de San Bernardino (Californie) se sont rendus sur place pour un «accident fatal de fusée», sans divulguer l'identité de la victime. Une unité du Bureau du Sheriff mène actuellement une enquête sur cet accident.

«Faire des choses extraordinaires»

«Nos pensées et nos prières vont à sa famille et ses amis pendant ce moment difficile», peut-on lire dans un communiqué publié par Science Channel. «Ce décollage a toujours été son rêve et Science Channel était présente pour suivre son parcours».

Dans la bande-annonce de l'émission «Homemade Astronauts», «Mad» Mike Hughes expliquait qu'il réalisait toutes ces expériences folles «simplement pour convaincre les personnes qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires de leur vie».

Il s'agissait de la deuxième tentative de «Mad» Mike Hughes : la première en mars 2018 s'était déjà soldée par un échec. À l'époque, son engin fait-maison s'était élevé à 570 mètres d'altitude avant de percuter lourdement le sol. Ce premier accident lui avait valu de passer plusieurs jours à l'hôpital.