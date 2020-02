Julian Assange bientôt extradé ?

La justice britannique doit examiner à partir de ce lundi 24 février la demande d'extradition des Etats-Unis concernant Julian Assange.

Les autorités américaines reprochent à Assange d'avoir mis en danger certaines de leurs sources au moment de la publication en 2010 de 250.000 câbles diplomatiques et d'environ 500.000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Le fondateur de Wikileaks risque jusqu'à 175 ans de prison.

Les nouveaux avocats français de Julian Assange, Eric Dupond-Moretti et Antoine Vey, ont déclaré jeudi qu'il souhaitaient rencontrer Emmanuel Macron afin d'obtenir l'asile politique en France pour leur client. Ils ont insisité sur la «situation désespérée» que traverse Julian Assange, qui a, selon eux, «de plus en plus de mal à parler».

Agé de 48 ans, Julian Assange est détenu dans la prison de haute-sécurité de Belmarsh, au sud de Londres, depuis son arrestation en avril 2019 à l'ambassade d'Equateur où il avait trouvé refuge sept ans plus tôt.

Une première demande d'asile en France faite par l'ancien conseil de Julian Assange, Juan Branco, n'avait pas aboutie. Une demande d'asile vient par ailleurs d'être faite à la Suisse par des ONG.