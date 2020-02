Le coronavirus gagne l'Europe

Une expansion qui inquiète. Alors que le bilan du coronavirus continue de s’alourdir en Chine (2.442 morts et 77.000 personnes contaminées), onze villes du nord de l’Italie, à près de 9.000 kilomètres de là, ont été placées en quarantaine ce dimanche 23 février, une première en Europe depuis le début de l’épidémie en décembre.

Une mesure exceptionnelle, qui fait suite à l’explosion inattendue du nombre de cas dans la Botte. Pas moins de 132 personnes ont contracté le virus dans le pays, contre seulement trois il y a quelques jours encore. Ces contaminations ont été mortelles pour trois d’entre elles, toutes âgées, celles-ci étant devenues les premiers ressortissants européens à succomber au Covid-19. Un nouveau palier dans le développement du virus, qui met l’ensemble de l’Europe sur le qui-vive.

Un continent en alerte

Depuis ce dimanche matin, les onze communes italiennes mises à l’isolement (dix en Lombardie et une en Vénétie), qui hébergent 52.000 habitants, ressemblent à des villes mortes. Ni entrée ni sortie n’y est autorisée, les contrevenants s’exposant à des sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois de prison. Tous les lieux publics, y compris les entreprises et les écoles, y ont été fermées (sauf les pharmacies), les événements culturels et sportifs annulés, tout comme les excursions scolaires, et les policiers déployés.

Certains trains ne s’y arrêtent même plus. La progression du coronavirus perturbe également la Fashion Week de Milan, tout comme le carnaval de Venise, stoppé avant son terme dimanche. Pour freiner l’épidémie, le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, membre de la Ligue (extrême droite), a réclamé dimanche «des contrôles accrus aux frontières». La psychose est accentuée par le fait que les autorités n’ont toujours pas réussi à savoir qui était le «patient zéro» du foyer de contamination dans le pays.

De quoi susciter l’inquiétude des experts en virologie, qui soulignent l’apparition de cas venus de nulle part, dont la chaîne de transmission ne parvient pas à être reconstruite, laissant craindre une pandémie mondiale. Du côté des pays voisins de l’Italie, on se veut vigilants mais rassurants. Le ministre français de la Santé Olivier Véran a assuré dimanche au Parisien que la France se préparait à une «épidémie», quand le ministère autrichien de la Santé a estimé samedi qu'il n'y avait «pas de raison de paniquer».

Un risque mondial

Loin de concerner seulement l’Europe, la menace de propagation du coronavirus s’étend au monde entier. Au total, 29 Etats et territoires (sans compter la Chine) sont touchés par le Covid-19. Certains plus que d’autres. C’est le cas de l’Iran, devenu dimanche le pays où le virus a fait le plus de morts hors de Chine (8 décès), poussant plusieurs de ses voisins à fermer leurs frontières.

La Corée du Sud, deuxième pays le plus infecté (602 cas) après l’empire du Milieu, où le nombre de nouvelles contaminations est en baisse, a de son côté porté son niveau d’alerte «au plus haut niveau de gravité». Mais la plus grande crainte de l’OMS vient d’un continent pour l’instant épargné : l’Afrique, qui est selon l’organisation onusienne mal préparée en cas d’arrivée de l’épidémie. La planète devrait donc continuer à vivre au rythme du coronavirus encore de longues semaines.