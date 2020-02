Nouvelle-Zélande : un surfeur échappe à un Grand requin blanc en le frappant et en l'insultant

Nick Minogue, un surfeur néo-zélandais, est l'une des rares personnes à pouvoir se targuer d'avoir affronté un Grand requin blanc à mains nues. Il a en effet échappé aux puissantes mâchoires de ce monstre marin en l'assénant de coups de poings, accompagnés d'un flot d'insultes.

Nick Minogue, un habitant d'Auckland (Nouvelle-Zélande), surfait à 300 mètres de la plage de Pauanui avec un ami ce samedi 22 février quand il est entré en collision avec un objet. «J'ai senti un coup lorsque le requin a percuté [...] mon avant-bras et mon coude», a raconté le surfeur à Radio New Zealand (RNZ).

Tandis qu'il nageait à la hauteur de Nick Minogue, le requin a soudainement planté ses dents sur la partie supérieure de la planche de surf. «J'ai entendu dire qu'ils n'aimaient pas être frappés à l'œil, au nez ou à la tête», explique le néo-zélandais. «Alors je lui ai donné un coup de poing à l'œil. C'était la cible la plus vulnérable et la plus tendre que je pouvais atteindre», a-t-il poursuivi, précisant qu'il frappait en criant «Va te faire foutre !» de toutes ses forces.

Un seul coup bien placé

Si le premier coup n'a pas atteint le requin, le deuxième lui a fait un peu «tourner de l'œil», suffisamment pour qu'il décide de décamper.

Craignant une contre-attaque du requin, Nick Minogue s'est hissé sur sa planche, nageant le plus vite possible pour rejoindre la rive. Son ami allemand, qui se trouvait à une distance de 50 mètres, a déclaré à RNZ avoir également senti un coup tandis qu'il regagnait la plage.

Nick Minogue s'en est sorti avec une coupure au bras (causée par l'aileron de l'animal) et quelques traces de dents sur sa combinaison. Quant à la planche de surf, elle a été remise à Riley Elliott, un néo-zélandais spécialiste des requins. Selon lui, la morsure sur la planche correspond bien à la mâchoire d'un Grand requin blanc.