Royaume-Uni : une femme virée d'une piscine pour un maillot de bain jugé trop sexy

Tenue correcte exigée. Nicole Bernardocchi, une habitante du Royaume-Uni de 23 ans, a été priée de quitter un complexe de sport aquatique près de Londres. La raison ? Son maillot de bain a été jugé «trop sexy» pour certaines personnes présentes.

Dès son arrivée dans les vestiaires où elle a enfilé son maillot une pièce, la jeune femme explique avoir reçu «des regards bizarres» de la part d'autres femmes. Alors qu'elle était dans le sauna du complexe, un employé est venu à sa rencontre et lui a dit que plusieurs personnes s'étaient plaintes de sa tenue, et qu'elle devait mettre une serviette autour d'elle.

Questionnée par le tabloïd britannique The Sun, elle a assuré qu'elle ne voulait «pas partir, mais tout cela était très embarrassant». «Ce n'est pas parce que j'ai un corps sexy que je suis inappropriée pour une piscine», s'est agacée Nicole Bernardocchi, qui assure avoir déjà porté ce maillot dans le même complexe.