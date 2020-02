A 12 ans, il abandonne son chien pour le protéger de son père qui le battait

L'histoire a ému le Mexique. À seulement 12 ans, un enfant a pris la décision difficile d'abandonner son chien afin de le protéger. En effet, ce dernier était régulièrement battu par le père du jeune garçon.

Le chien a été retrouvé par le refuge Xollin, avec une petite note, dans une boîte en carton. Le petit Andrès avait écrit : « Tout cela est fait derrière le dos de mon père, car il pensait le vendre. Mais il bat et frappe toujours le chien. Une fois il l'a frappé si fort que sa petite queue s'est blessée ». Une fois mis en sécurité, l'animal a été examiné par le vétérinaire du refuge, qui a conclu que la queue du chien était fracturée. Il a également indiqué que ce dernier avait des parasites.

Le chien, retrouvé dans une boîte en carton, n'était pas tout à fait seul. En plus de la note, il était accompagné d'une peluche. « Voici un jouet en peluche pour qu'il ne m'oublie pas », a expliqué le jeune garçon.

Une décision difficile donc pour l'enfant, qui a ajouté : « J'espère que vous pourrez l'aider et prendre soin de lui ». Heureusement, le chien ne devrait pas avoir de problème à trouver une nouvelle famille aimante. Son histoire ayant été publiée sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont proposé de l'adopter.

