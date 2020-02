Coronavirus : qu’est-ce que le «patient zéro» ?

C’est un scénario identique qui se répète dans chaque pays touché par l’épidémie de coronavirus. En plus de porter assistance aux personnes contaminées, les autorités sanitaires doivent également investiguer pour déterminer le plus rapidement possible l’identité du «patient zéro», soit la personne à l’origine de l’arrivée du virus chinois sur leur territoire.

Une course contre la montre dont l’objectif est de déterminer le point de départ de l'infection, puis de reconstruire la chaîne de contacts en réalisant une cartographie très précise de l’évolution du coronavirus, et d’éviter ainsi de nouvelles contagions. En Italie, par exemple, où les cas de contamination se multiplient, les pistes ne manquent pas pour trouver ce mystérieux patient.

Ainsi, celle menant à un homme récemment rentré de Chine et entré en contact avec Mattia, un cadre de 38 ans un temps considéré comme le patient 1, a longtemps été privilégiée. Avant d’être balayée, les tests réalisés sur Mattia ayant prouvé qu’il n’avait pas développé d’anticorps et donc qu’il n’avait jamais été en contact avec le virus.

La chasse à l’homme se prolonge donc, ce qui tend à renforcer les inquiétudes des autorités. Dimanche encore, le patron de la région Vénétie Luca Zaia se disait «préoccupé» que le «patient zéro» n'ait pas encore été trouvé, ce qui démontre selon lui que «le virus est bien plus omniprésent que ce qu'on pensait».