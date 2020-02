Des internautes repèrent le mot «coronavirus» sur de vieux flacons de désinfectant et suspectent un complot

Partagée plus de 8 000 fois sur Facebook, il ne s'agit pourtant, a priori, que de la photo d'un flacon de gel désinfectant. A y regarder de plus près pourtant, le mot «coronavirus» apparait dans les propriétés microbiologiques du produit. Un détail suffisant pour susciter la méfiance de certains.

«Les gouvernements prennent les peuples pour des cons enfin c'est pas d'aujourd'hui. Faites circuler merci», écrit l'internaute ayant partagé l'image, notamment repérée par Checknews.

Sur le cliché, une flèche rouge a été dessinée afin d'attirer l'attention sur le mot «coronavirus» et un message apparait : «C’est bizarre pour une nouvelle maladie, c’est écrit sur les flacons de désinfectant et après ils disent qu’il n’y a pas de remède alors que le flacon date de 2018».

En réalité, il n'est pas étonnant qu'un flacon de «désinfectant pour friction hydroalcoolique» porte une telle mention.

Comme le précise l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : «Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses chez l’homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également un certain nombre de maladies chez l’animal.»

Ainsi, le virus qui sévit actuellement et dont l'épidémie a démarré à Wuhan, en Chine, n'est ni le premier ni le seul représentant de la famille des coronavirus. Il s'agit d'une forme possible parmi d'autres et le désigner par ce terme générique revient à employer un raccourci de langage.

Pour le nommer de manière spécifique, il faut utiliser le nom Covid-2019 (précédemment 2019-nCoV), propre à lui seul. Lorsqu'il est indiqué sur des flacons de produits désinfectants, le mot «coronavirus» fait donc référence à un type de virus en général et non à celui apparu à Wuhan en particulier.