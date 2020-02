Etats-Unis : la jambe cassée, il rampe pendant plus de 10 heures pour trouver du réseau

Habitué des grands espaces, Joseph Oldendorf, un Américain de 26 ans, était en train de courir en montagne lorsqu'il s'est cassé la jambe. Il a alors attendu plus de 10 heures avant d'être secouru.

Trailer amateur, le jeune Américain était parti courir dans le parc national d'Olympic, dans l'état de Washington. Seul, il a d'abord emprunté le circuit de randonnée du Duckabush Trail, avant de s'en éloigner pour grimper la montagne via des sentiers dérobés.

C'est alors que Joseph s'est cassé le tibia, en glissant sur une plaque de verglas. Une fracture nette – mais heureusement pas ouverte – qui lui a quand même rendu impossible le moindre mouvement. Mais son malheur ne s'est pas arrêté là puisque, sans réseau, il lui était impossible de contacter les secours.

Ce grand sportif s'est alors mis à ramper, dans l'espoir de capter du réseau à nouveau. «J'ai dû ramper sur mes genoux sur une piste rocheuse, enneigée, sale et mouillée, mais mes genoux se sont très rapidement éraflés», a-t-il témoigné, expliquant qu'il avait ensuite attaché ses chaussures sous ses genoux pour avancer à quatre pattes.

Pendant de longues heures, Joseph n'a pas perdu espoir et n'a pas cessé d'avancer, jusqu'à ce qu'enfin, son téléphone émette un signal. A bout de force, il a appelé les secours qui ont pu le localiser et lui envoyer un hélicoptère, plus de dix heures après sa blessure.

Gravement estropié, le miraculé se repose désormais dans un hôpital de Seattle, où il a confié sa mésaventure à de nombreux médias. «Je ne voulais pas que ma famille apprenne que j'étais mort seul dans la nature. Ca leur aurait été insupportable», a-t-il témoigné, expliquant que c'est ce qui l'avait fait tenir.

Incredible. Joseph broke his leg while running on a remote trail with no cellphone service this weekend. He crawled for hours before getting a cell signal — then kept crawling, about 10.5 hours total, until help arrived. He’s now recovering in Seattle. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/dY6OmJ9hpf — Michael Spears (@MichaelKIRO7) February 24, 2020