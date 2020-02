La France, 4e au classement des pays qui s'occupent le mieux de leurs enfants

La France occupe la quatrième place du classement des pays qui protègent le mieux la santé et l’avenir de leurs enfants, selon le rapport «Un avenir pour les enfants du monde» publié dans la revue médicale britannique The Lancet.

Un groupe de 40 experts en santé infantile du monde entier, convoqués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef, ont créé un nouvel indice d’épanouissement des enfants et ont classé 180 pays en fonction de plusieurs critères. Parmi eux, la mortalité infantile, l'éducation, le taux de grossesse chez les adolescentes, le taux de violence, mais aussi la nutrition.

Résultat, aucun pays ne parvient à protéger de façon très satisfaisante les générations futures, rapportent les experts. Outre la pollution de l’air et le changement climatique, le rapport relayé par le quotidien suisse Le Temps pointe également la malbouffe, l’explosion de l’obésité, mais aussi le marketing des fabricants de tabac.

Des progrès ont certes été réalisés ces vingt dernières années dans le domaine de la santé mais «ils sont aujourd'hui au point mort», ont noté les auteurs. Sur le podium, on retrouve la Norvège, suivie de la Corée du Sud, et des Pays-Bas. La France quant à elle arrive en quatrième position, devant l’Irlande. Le top 10 est complété par le Danemark, le Japon, la Belgique, l’Islande, et le Royaume-Uni.

Le bas du classement est quant à lui occupé par la République centrafricaine, le Tchad, la Somalie et le Niger. Si les pays riches ont un très bon score à l'index d'épanouissement, ils émettent néanmoins beaucoup de CO2. De leur côté, les pays pauvres émettent nettement moins de gaz à effet de serre, mais sont davantage exposés aux effets du changement climatique.

A noter que seuls neuf pays parviennent à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés pour la prochaine décennie tout en ayant un bon score à l'index d'épanouissement. Il s'agit de l'Albanie, l'Arménie, la Grenade, la Jordanie, la Moldavie, le Sri Lanka, la Tunisie, l'Uruguay et le Vietnam.