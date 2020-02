Le premier animal qui n'a pas besoin d'oxygène découvert

On pourrait croire ce parasite tiré d'un roman de science-fiction et pourtant l'henneguya salminicola vit bien sur Terre. Présentées lundi 24 février, les recherches menées par plusieurs experts en microbiologie révèlent les caractéristiques de cet étrange animal microscopique qui n'a pas besoin d'oxygène pour vivre.

Une capacité jusque-là inédite pour un organisme vivant qui ne possède pas d'ADN mitochondrial et que détaille la revue scientifique américaine PNAS. Cette dernière explique ainsi que traditionnellement les cellules sont notamment constituées de mytochondries connues pour utiliser l'oxygène comme source d'énregie.

L'henneguya salminicola, quant à elle, ne possède pas cet ADN mytochondrial et peut donc vivre sans oxygène. Cet animal parasite vit actuellement dans les fonds marins et se greffe à certains poissons, notamment les saumons, et vers marins. Cousine éloignée des méduses, l'henneguya salminicola «démontre que la respiration aérobie [qui utilise l'oxygène], l'une des voies métaboliques les plus importantes, n'est pas omniprésente chez les animaux», expliquent les auteurs de cet article.

Une première pour organisme multicellulaire

Si des organismes eucaryotes de types anaérobie, c'est-à-dire sans besoin d'oxygène pour respirer, ne sont pas nouveaux, la découverte de cette propriété chez un animal multicellulaire comme l'henneguya salminicola est une première. Preuve en est également que la vie peut se développer sans apport d'oxygène pour survivre.