Le prix exhorbitant d'un berceau ultra-écolo

Ecolo, oui, mais pas à n'importe quel prix. Une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production et distribution d'énergie a tenté l'expérience de produire un berceau sans aucune utilisation d'énergie fossile, afin de prouver la difficulté d'une telle chose.

Pas de CO2, ni de charbon ou encore de pétrole à quelque moment que ce soit de la production, le challenge est de taille. Pourtant, l'entreprise a bien réussi son pari, avec un joli berceau en bois pour accueillir un nouveau-né. Le hic ? Le coût de production et de distribution d'un tel objet dépasse les 26.000 euros.

En effet, la moindre étape devient tout de suite plus difficile. Couper un arbre ne peut se faire qu'à l'aide d'une tronçonneuse électrique, il faut acheminer les différentes pièces par train ou voiture électrique lorsqu'il n'était pas possible de les produire sur place... Le tout montre donc qu'une production de biens 100% écologiques n'est pas encore possible tant que les économies ne se sont pas adaptées à ce fonctionnement.