Pourquoi le coronavirus est-il si contagieux ?

Le recherche sur le coronavirus avance, et l'on commence à mieux comprendre les raisons qui font que le Covid-19 se propage aussi rapidement à travers le monde.

Iran, Italie, Corée du Sud... les foyers se multiplient, alors que l'on avait pensé un temps que l'épidémie marquait le pas.

Un rapport publié par la revue Science par des chercheurs australiens détaille ainsi les spécificités qui font que le Covid-19 est si contagieux.

En procédant à une analyse moléculaire des protéines de surface du virus (les piques qui lui permettent de s'accrocher aux cellules pour les infecter), les chercheurs ont constaté que le coronavirus a «une affinité pour les cellules humaine dix à vingt fois supérieure» à celle du SARS-CoV de 2003, qui avait fait 800 morts sur 8000 cas.

Une facilité à se propager d'humain à humain

«La grande affinité des protéines de Coivde-19 (aussi appelé SARS-CoV-2) pour l'ACE2 humain pourrait expliquer la facilité manifeste avec laquelle le virus peut se propager d'humain à humain», écrivent les auteurs.

Autre «atout» pour le Covid-19, sa capacité à passer inaperçu. Dans certains cas, il ne provoque pas de symptômes (fièvre, toux) chez les personnes affectées alors que celles-ci son tdéja contagieuses, contrairement à la grippe.

Et le virus profite également du fait qu'il et capable de circuler par d'autres chemins que les voies respiratoires, comme l'ont expliqué des médecins chinois de l'Institut de virologie de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Le Covid-19 se retrouve ainsi dans les selles de certains patients et pourrait se transmettre par voie fécale-orale.

Ces caractéristiques inquiètent les scientifiques, qui craignent ainsi l'apparition de nouveaux foyers à l'avenir.