Un babouin qui devait subir une vasectomie s'échappe dans les rues de Sydney avec 2 congénères

Trois babouins ont été capturés par la police, ce mardi 25 février, à Sydney. Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué qu'ils s'étaient échappés d'un camion alors qu'ils étaient transportés dans un hôpital, afin que l'un d'eux subisse une vasectomie.

Les premiers signalements ont été donnés à la radio « 2GB » à Sydney. L'un des auditeurs a déclaré que sa fille et des collègues à elle avaient couru derrière des primates. Un autre a affirmé au présentateur avoir vu trois babouins courir dans le secteur de l'hôpital « Royal Prince Alfred ». Les babouins étaient transportés à l'hôpital afin que l'un d'eux, le mâle, subisse une vasectomie. Quant aux deux autres, plus jeunes, ils faisaient uniquement partie du voyage pour le calmer.

C'est donc raté pour les babouins qui ont essayé de s'évader. « Ils sont actuellement confinés et la police travaille avec des experts pour les renvoyer en toute sécurité dans leur installation », a déclaré un porte-parole de la police de Nouvelle-Galles du Sud. Une fois rattrapé, le mâle a bien subi une vasectomie, comme l'a expliqué le ministre de la Santé de l'État australien, Brad Hazzard : « Il ne voulait pas continuer à se reproduire pour la troupe, et l'autre option était de le retirer de la troupe. De cette façon, il peut rester avec sa famille jusqu'à un âge avancé ».

Relayée sur les réseaux sociaux, cette histoire a tout d'abord fait rire les internautes, certains s'inquiétant toutefois du fait que des recherches étaient toujours menées sur les primates. Le ministre de la Santé a expliqué que « les babouins faisaient partie d'une colonie élevée pour la recherche qui existait depuis environ 20 ans », même si ceux qui se sont échappés n'étaient pas transportés à cette fin. Une information qui n'est pas si étonnante, puisqu'en 2016, « The Sydney Morning Herald » rapporte la présence d'une colonie de babouins élevés pour la recherche médicale dans l'est de Sydney.

L'Université de Sydney avait réagi, déclarant que la recherche sur les primates était limitée, mais qu'un petit groupe était encore en cours d'expérimentation. Cette fois-ci, elle annonce se pencher sur l'incident. Quant à la sphère politique, avant la capture des babouins, la sénatrice des Verts et porte-parole pour le bien-être des animaux en Australie, Mehreen Faruqi, avait souhaité bonne chance aux babouins dans leur évasion.

FOR IMMEDIATE RELEASE:





Greens Spokesperson for Animal Welfare has welcomed the Sydney Baboon's bid for freedom.





"I wish them well," she said.





ENDS. https://t.co/dDnu0LrB21

— Mehreen Faruqi (@MehreenFaruqi) February 25, 2020