Un banal trou dans un mur devient une attraction sur Tripadvisor

L'humour anglais a encore frappé. Une banale ouverture ronde dans un mur carrelé, près de l'entrée d'une banque en Angleterre, a été, par dérision, transformée en attraction par les internautes sur Tripadvisor. A tel point que le site a suspendu les commentaires la concernant.

Cet œil-de-bœuf dans un muret, sans prétention architecturale, près du distributeur de billets de l'agence NatWest d'Ilkeston (centre du pays) a été propulsé, à force de commentaires élogieux et ironiques, en tête des attractions de la ville, devant le musée d'histoire locale ou ses églises.

Pour enrayer le phénomène, Tripadvisor a publié un message d'avertissement sur la page dédiée : «En raison d'un événement récent exposé dans les médias et ayant suscité de nombreux envois d'avis qui ne décrivaient pas une expérience directe avec cet établissement, nous avons suspendu la publication de nouveaux avis sur cette page».

Le succès du «Natwest Hole» (le trou de la Natwest) avait attiré l'attention de médias locaux ainsi qu'une foule de commentaires moqueurs, certains publiant des photos sur les lieux.

Here you go, our best/worst gurning, plus a little 'atmosphere' (signposts not pointing in the right directions, and a ban you'd've hoped didn't need spelling out) #Ilkeston #Derbyshire #welshspringerspaniel #sundayouting #classy pic.twitter.com/6eWWISlwZ4

«J'ai vu la Muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand Canyon mais le trou de NatWest est la structure la plus inspirante jamais vue», a écrit un internaute.

«La manière dont les ouvriers on pu construire un ouvrage d'une telle ampleur dans les années 90 dépasse l'imagination», a estimé un autre.

«Sixième visite à cette attraction la semaine dernière, cela vaut toujours les neuf heures de route», selon un troisième.

The 4th best tourist attraction in #Ilkeston according to @TripAdvisor is the “NatWest Hole”. A hole in the wall next to a hole in the wall. The week has peaked and things won’t improve from here. pic.twitter.com/bGkt2SRfBt

— Charlie Burley (@RadioBurley) February 20, 2020