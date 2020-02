Un dealer perd 53 millions d’euros de bitcoins, ses codes ayant été jetés

Arrêté et condamné à cinq ans de prison pour culture et vente de cannabis, un Américain a, en plus, perdu l’accès à ses milliers de bitcoins, d’une valeur de 53 millions d’euros.

Le délinquant, qui avait profité de son trafic pour amasser la monnaie virtuelle entre 2011 et 2012, avait réalisé une énorme plus-value. Acheté entre 3,70 et 5,50 euros à l’époque, le bitcoin coûte aujourd’hui environ 8.900 euros.

Le problème, pour le dealer, est qu’il avait caché les codes d’accès de ses douze portefeuilles virtuels dans un étui de canne à pêche, précieusement gardé chez lui, raconte l’Irish Times. Or, suite à son arrestation et son séjour en prison, le propriétaire du logement qu’il occupait avait jeté toutes ses affaires dans une décharge, avant qu’elles soient incinérées.

Les codes n’étant délivrés qu’une seule fois, impossible alors pour le dealer d’avoir le moyen de récupérer ses fonds. Il n’aurait, de toute façon, pas été autorisé par la justice à obtenir son argent. Le Criminel Asset Bureau (CAB) a en effet saisi l’ensemble de ses portefeuilles virtuels, empêchant que l’argent de la drogue permette de s’enrichir, même via les bitcoins.