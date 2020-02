Une femme prend 550 fois la dose normale de LSD par accident

Une femme de 46 ans a ingéré l'équivalent de 550 fois la dose «normale» de LSD, pensant qu'il s'agissait de cocaïne, selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Colombie britannique et relayée par le site Science Alert.

Elle a pris par voie nasale 55 mg de LSD pur, alors qu'une dose classique est de 100 microgrammes. «Elle a réalisé qu'elle avait un problème au bout de 15 minutes et a appelé son colocataire à l'aide», peut-on lire dans l'étude, qui porte également sur deux autres cas de surdose de drogue.

Durant les 12 heures qui ont suivi l'ingestion du LSD, CB (le nom donné à la femme dans l'étude pour préserver son anonymat) a vomi fréquemment, restant inconsciente la plupart du temps. Durant les 12 heures suivantes, CB a continué à être prise de nausée, mais est restée consciente, sentant les effets de la drogue mais de manière, selon elle, «plutôt agréable».

«Le témoignage de son colocataire a révélé qu'elle est resté assise immobile sur une chaise avec les yeux parfois ouverts, parfois fermés, et d'autres fois révulsés, se frottant la bouche, et prononçant des mots incohérents, tout en continuant à vomir», expliquent les chercheurs. «Dix heures plus tard elle était capable de tenir une conversation, est allée aux toilettes, et semblait cohérente».

CB, qui utilisait auparavant régulièrement de la morphine pour traiter des douleurs aux pieds liées à la maladie de Lyme, a continué à prendre du LSD après cette expérience, mais à dose infinitésimale (micro-dosage), expliquent les scientifiques. Selon les chercheurs, elle a alors arrêté de prendre de la morphine, mais a continué à souffrir de dépression, d'anxiété et de repli sur soi.

Le LSD est une drogue classé en France parmi les stupéfiants. Son usage prévoit des amendes allant jusqu'à 3750 euros et des peines de prison allant jusqu'à un an.