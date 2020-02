Croatie : des poupées représentant un couple gay et leur enfant brûlées en place publique pendant un carnaval

La scène s'est déroulée le lundi 24 février et a provoqué un vif émoi. Lors d'un carnaval en Croatie, des poupées représentant un couple gay tenant un enfant ont été incendiées en place publique et face à une foule nombreuse.

Cet incident, qui a eu lieu dans la petite ville d'Imotski (sud) est intervenu deux semaines après que la Cour constitutionnelle du pays a décidé que les couples de même sexe avaient le droit d'accueillir des enfants dans le cadre de la procédure de placement familial.

Les images, abondamment relayées sur les réseaux sociaux, ont poussé des groupes des défense des droits humains à porter plainte contre les organisateurs de cette manifestation à laquelle ont pris part des centaines de personnes, dont des enfants.

L'événement a constitué un épisode de plus sur un sujet des plus sensibles, déchirant ce pays de 4,2 millions d'habitants membre de l'Union européenne depuis 2013 où l'église catholique exerce une forte influence.

L'association de parents de même sexe Familles arc-en-ciel a annoncé qu'elle déposerait une plainte pour «incitation publique à la haine et la violence» pendant le carnaval. «Les horribles scènes à Imotski ne peuvent en aucun cas être justifiées par la tradition du carnaval», a déclaré Daniel Martinovic chef de cette organisation.

Gay parents made out of cardboard holding a child getting burned in #Imotski, #Croatia shortly after a verdict that allowed Gay Couple to become foster parents.

https://t.co/UGybVhUVSY@helenadalli @ILGAEurope #LGBT #LGBTrights #homophobia pic.twitter.com/B9CSF84tmV

February 24, 2020