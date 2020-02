Huit ans et demi après, son coup de cœur répond (enfin) à son SMS

Une Australienne prénommée Sally a récemment partagé une capture d'écran sur le réseau social Instagram montrant une conversation qu'elle a eue avec un prétendant. Une drôle de correspondance puisqu'il s'est écoulé huit ans et demi entre le message de son coup de cœur et le sien.

Comme l'expliquent les médias australiens, les deux jeunes gens avaient commencé à échanger en 2011 après que l'homme, que Sally ne connaît pas, lui a envoyé un message pour engager la conversation. Un SMS envoyé sans doute à un numéro au hasard, celui de Sally donc.

«Salut beauté, comment ca va ?», demande alors l'étrange courtisan. S'il n'obtient pas de réponse dans un premier temps, Sally consent toutefois à lui écrire trois jours plus tard et, sans se démonter, lui demande : «Hey, ca va merci. Quoi de neuf ?».

Une démarche emplie d'une certaine bonne volonté mais qui s'est toutefois heurtée à un silence assourdissant. Huit ans et demi très exactement.

Alors qu'elle avait complètement oublié cette histoire, Sally a finalement reçu une réponse de son correspondant, au début de cette année, et le moins que l'on puisse dire c'est que celle-ci a été quelque peu alambiquée.

A woman has revealed how a former flame finally got around to messaging her back – eight years later. His lame excuse left the internet gobsmacked.https://t.co/md9bzaVj9S

— news.com.au (@newscomauHQ) February 24, 2020