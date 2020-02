Quels sont les pays touchés par le coronavirus ?

Le coronavirus «2019-nCov» a fait son apparition en Chine en décembre avant de se propager à de nombreuses régions du monde. Depuis lundi 24 février, 9 nouveaux pays ont été touchés par l'épidémie. Et le virus a refait son retour en France.

Chine

Le bilan des décès enregistrés en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) depuis le début de l'épidémie était samedi de 2.663, avec un chiffre de plus de 77.000 personnes ayant été contaminées.

La plupart des décès sont intervenus dans la province du Hubei, foyer de la contagion, dont Wuhan est la capitale.

Ce chiffre dépasse celui des décès du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère, une pneumonie atypique) qui a tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003, dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong.

Asie de l'Est

Corée du Sud : 602 personnes porteuses du virus, qui a fait six morts. Le nombre de cas a bondi ces derniers jours, notamment dans la ville de Daegu (sud-est), où des centaines de fidèles d'une secte chrétienne ont été contaminés. Parmi les nouveaux cas figurent également 18 personnes rentrées d'un pèlerinage en Israël.

Japon : plus de 130 cas et quatre morts, dont trois issus du paquebot Diamond Princess décédés à l'hôpital. Plus de 630 personnes ont contracté le coronavirus à bord de ce navire, qui a été placé en quarantaine début février. Des centaines de passagers ont été autorisés à débarquer cette semaine après des tests négatifs. Le Japon a reconnu qu'une vingtaine avaient pu quitter le paquebot sans passer tous les contrôles requis.

Taïwan : 26 cas, dont un mort.

Asie du Sud-Est

Cambodge : 1

Malaisie : 22

Philippines : 3 cas dont un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan, qui a été le premier décès hors de Chine.

Singapour : 89

Thaïlande : 35

Vietnam : 16

Asie du Sud

Inde : 3

Népal : 1

Sri Lanka : 1

Australie : 22, dont deux évacués du Diamond Princess.

Amériques

Brésil : 1

Canada : 9

Etats-Unis : 35. Parmi les rapatriés du Diamond Princess, 18 ont été testés positifs.

Europe

Italie : 149 cas, 6 morts. L'Italie est le pays le plus touché en Europe, et également le premier pays européen à mettre des villes en quarantaine

Allemagne : 16

Autriche : 2

Belgique : 1

Croatie : 1

Espagne : 2

Finlande : 1

France : 17 cas, 11 onze soignés, 4 hospitalisés et 2 morts

Suède : 1

Suisse : 1

Royaume-Uni : 13

Russie

5 cas, dont trois chez des passagers rapatriés du Diamond Princess.

Moyen-Orient

Afghanistan :

Bahreïn : 1

Emirats arabes unis : 13

Irak : 1

Iran : 43 cas, 15 morts, soit le plus grand nombre de décès enregistrés hors de Chine.

Israël : 2 cas, dont une ex-passagère du Diamond Princess rentrée au pays après la quarantaine.

Koweït : 3

Liban: 1

Oman : 2

Afrique



Egypte : Un premier cas annoncé le 14 février, le premier sur le continent africain.