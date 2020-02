Vidéo : un policier américain licencié après avoir arrêté et menotté une fillette de 6 ans à son école

Un policier américain a été licencié après avoir arrêté et menotté une fillette de 6 ans à son école comme en témoigne une vidéo diffusée ce mardi par les médias locaux.

Les faits se sont produits à Orlando, en Floride, le 19 septembre 2019. Sur les images de son arrestation, filmées par un deuxième policier, on peut entendre la petite fille issue de la communauté afro-américaine, en larmes, crier «Non s’il vous plaît, non, ne me mettez pas les menottes, non je ne veux pas les menottes».

Les deux officiers ont expliqué que l’établissement scolaire Lucious and Emma Nixon Academy les avait contactés après que la petite fille a donné des coups de pied et des coups de poing à trois membres du person­nel. En voyant l’arrestation musclée dont l'enfant faisait l’objet, plusieurs membres de l’école ont essayé de s’y opposer.

Mais les policiers n’ont rien voulu entendre. La fillette a été conduite au commissariat, où les forces de l’ordre ont relevé ses empreintes digi­tales et l’ont prise en photo. A la suite de la publication de la vidéo, le chef de la police d'Orlando, qui a qualifié cet incident de «traumatisant» pour l'écolière, a annoncé de nouvelles mesures dans un communiqué.

As Chief of Police one of my top priorities is the trust between the community & our officers. Because of this incident that occurred on 9/19/19, that trust was put in question. When the incident occurred I took swift action & immediately suspended Officer Turner. Full statement: pic.twitter.com/7g3ZGmxb46

— Chief Orlando Rolón (@OrlandoPDChief) February 25, 2020