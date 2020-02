Coronavirus : les autorités sanitaires américaines recommandent de ne pas porter de barbe

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention / CDC) se préparent à la propagation potentielle du coronavirus aux États-Unis. Si vous envisagez de vous procurer des masques pour vous couvrir la bouche et vous protéger, le CDC indique, via une infographie pratique et insolite, jusqu'à quel seuil une barbe peut être problématique pour le port du masque.

Le CDC recommande que tous les poils du visage qui peuvent passer entièrement sous un masque soient fins. Là où il semble que vous pourriez avoir des problèmes, c'est si vos poils du visage sont suffisamment longs ou couvrent suffisamment votre visage pour qu'ils poussent contre le joint du masque.

Image : CDC

Mais à la base, cette infographie n'a pas été créée spécialement pour le Coronavirus. Elle a été publiée pour la première fois en novembre 2017, pour dire aux personnes qui veulent faire No-Shave November et Movember que les barbes sont compatibles avec des masques bien ajustés.

Mais l'infographie est toujours amusante à regarder, et ses conseils généraux semblent applicables à toute situation où vous devez porter un masque facial ou un respirateur.

A noter que le CDC indique qu'il n'est pas nécessaire de porter un masque si l'on est déjà en bonne santé.