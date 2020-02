Cuba, URSS, sexisme... Ces «casseroles» qui pourraient peser sur la campagne de Bernie Sanders

Si l'on ne parle pas de scandales à proprement parler, certaines déclarations suivent Bernie Sanders à la trace. Depuis son duel avec Hillary Clinton en 2016 lors des primaires démocrates aux Etats-Unis, le passé du socialiste autoproclamé est scruté avec attention par les médias et les opposants, au point de trouver certains dossiers sensibles utilisés lors des récents débats.

Soutien au régime de Fidel Castro

Il s'agit de la polémique la plus brûlante. À l'occasion d'une interview dans l'émission 60 minutes, un extrait d'une déclaration réalisée en 1985 au Nicaragua a été sorti des archives. Dans cette vidéo, Bernie Sanders répondait aux questions d'une journaliste, en expliquant que le régime de Fidel Castro n'était pas qu'un régime dictatorial, en accentuant sur les avancées sociales. «C'est injuste de dire que tout est mauvais. Quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir vous savez ce qu'il a fait ? Il a mis en place une grande politique d'alphabétisation, est-ce que c'est mauvais ?», a réagi le candidat démocrate.

Attaqué sur ce sujet à plusieurs reprises lors du débat de Caroline du Sud le 25 février, il a expliqué avoir dit la même chose que Barack Obama. En effet, le président américain avait expliqué lors de sa campagne en 2016 que le régime cubain devait être «félicité» pour sa politique en matière de santé, puisque «l'espérance de vie à Cuba est équivalente à celle des Etats-Unis malgré le fait d'être un pays très pauvre». Ses adversaires reprochent cependant à Bernie Sanders de ne pas assez condamner la répression politique infligée dans ce régime castriste.

Lune de miel en URSS

Alors que certains choisissent de passer leur lune de miel au soleil, Bernie Sanders et sa femme ont pris la direction de l'URSS au printemps 1988. Si les détails manquent quant à ce voyage, on sait par exemple que le maire de Burlington a chanté torse nu devant ses hôtes une chanson qui le suivra tout au long de sa carrière politique : This Land is Your Land. Cette musique est d'ailleurs régulièrement jouée pendant ses meetings.

Ce voyage a régulièrement été critiqué, mais sans que cela ne soit un véritable obstacle. Mis à part les articles de la part de médias conservateurs, il n'a pas été plus remis en cause que cela par ses propres adversaires démocrates récemment. Outre le fait que Bernie Sanders soit qualifié de communiste par certains adversaires comme Mike Bloomberg, il est rare d'entendre cette histoire être utilisée lors des débats.

Accusé de sexisme par Elizabeth Warren

C'est une des images de ce début de campagne des primaires démocrates. À la fin du débat dans l'Iowa, le 15 janvier 2020, Elizabeth Warren a refusé de serrer la main de Bernie Sanders. Cela est intervenu après une accusation de la candidate, selon laquelle le sénateur du Vermont lui aurait assuré qu'une femme ne pouvait pas devenir présidente des Etats-Unis. Celui-ci a démenti, ce qu'Elizabeth Warren n'a pas apprécié.

Ce n'est pas la première fois que la question du sexisme est liée à Bernie Sanders. En 2019, quelques semaines avant l'annonce de sa candidature, plusieurs femmes ayant participé à sa campagne de 2016 ont pris la parole pour expliquer qu'elles avaient été harcelées par des responsables régionaux. Si cela ne l'a pas empêché de faire un très bon départ dans les primaires, sa relation avec les électrices démocrates pourrait lui faire du mal sur le long terme.

Un essai gênant sur le viol

Pour chercher des dossiers compromettants, il faut parfois remonter loin dans le temps. En 1972, Bernie Sanders a été l'auteur d'un article sur les questions de sexualité et de fantasmes. Dans son texte, un bon passage est accordé au viol, où l'on peut par exemple lire «une femme fait l'amour avec son compagnon - en même temps qu'elle fantasme d'être violée par trois hommes» ou encore «un homme rentre à la maison et se masturbe en songeant à ses fantasmes sexuels habituels. Une femme à genoux, une femme attaquée, une femme violentée». Se défendant en 2015, il avait assuré qu'il s'agissait d'un «article mal écrit à propos des stéréotypes sur les rôles masculins et féminins de l'époque».