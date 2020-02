Des violences font 33 morts à New Delhi : pourquoi les communautés hindoue et musulmane s'opposent-elles ?

En Inde, la tension ne retombe pas. Depuis dimanche 23 février, les violences intercommunautaires ont fait 33 morts à New Delhi. Le conflit oppose des habitants de confession hindoue à la minorité musulmane.

Les premier heurts ont éclaté dimanche soir, lorsque des groupes hindous se sont opposés à une manifestation de musulmans contre une loi controversée sur la citoyenneté.

Cette législation, jugée discriminatoire par ses détracteurs, facilite l'obtention de la citoyenneté indienne pour les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan arrivés avant 2015, à l'exception des musulmans.

Adoptée le 11 décembre 2019 par le Parlement, elle a cristallisé les craintes de la minorité musulmane - 200 millions de personnes pour 1,3 milliard d'Indiens - d'être reléguée au rang de citoyens de seconde classe, dans cette nation où les hindous représentent 80% de la population.

Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets ont semé le chaos et la terreur dans des faubourgs populaires du nord-est de la capitale, éloignés d'une dizaine de kilomètres du centre.

Sunil Kumar, directeur du principal hôpital de la zone, a indiqué à l'AFP avoir recensé 30 morts dans son établissement. Un autre hôpital a, lui, fait état de trois décès en lien avec ces affrontements.

Plus de 200 personnes ont aussi été blessées, beaucoup par balles. Cette flambée de violences intercommunautaires, pour laquelle la police a interpellé 100 personnes, est la pire à frapper la capitale depuis les massacres de Sikhs en 1984 en représailles à l'assassinat d'Indira Gandhi.

Selon une liste de personnes décédées dans le principal hôpital, que l'AFP a consultée, les victimes semblaient à peu près autant hindoues que musulmanes, à en juger d'après leur nom.

Lors de multiples incidents, des groupes armés hindous s'en sont pris à des lieux et à des personnes identifiés comme musulmans, au cri du slogan religieux «Jai Shri Ram» («Loué soit le dieu Ram»).

Plusieurs mosquées ont été brûlées dans la zone. Un drapeau hindou, représentant le dieu-singe Hanuman, a été hissé sur le minaret d'une mosquée mise à sac, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Jeudi, la tension restait prégnante et la méfiance régnait. Dans le quartier d'Ashok Nagar, principalement composé d'hindous, les émeutiers ont incendié les maisons des familles musulmanes.

«Personne (des autorités, ndlr) n'est venu nous aider. Ce sont nos voisins hindous qui nous ont aidés. Ils nous ont assistés pour arroser le feu. Ils ont apporté des seaux d'eau. Ils nous préparent du thé. Ils nous demandent sans cesse si nous avons besoin de quelque chose», a témoigné Bilkis, une mère de sept enfants dont le domicile a été en grande partie endommagé.

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2020