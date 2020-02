La babysitter tire accidentellement sur l'enfant qu'elle garde en prenant des selfies avec une arme

Elle voulait prendre des selfies avec une arme à feu. Une baby-sitter de 19 ans a été arrêtée mercredi après avoir accidentellement tiré sur un garçon de 10 ans dont elle avait la garde, mardi à Houston (Texas).

Âgée de 19 ans, Caitlyn Smith est également la tante de la victime, a rapporté CNN. Touché à l'estomac, le garçon a été transporté dans un état critique à l’hôpital. Selon un sherif du Texas, Ed Gonzalez, il devrait toutefois s'en remettre.

Update: the 10-yr-old child is listed in serious condition but is expected to make a full recovery. The child’s aunt, Caitlyn Smith (w/f 19 yrs), has been arrested & charged with Injury to a Child-serious bodily injury. (2nd degree felony). Great work by our Child Abuse Unit and https://t.co/ik5tSVKoRy

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 27, 2020