La bière Corona victime du coronavirus

Ce qui était une simple blague a désormais un impact économique. Corona, l'une des bières les plus populaires au monde, souffre particulièrement de l'amalgame entre son nom et celui du coronavirus, comme le montrent plusieurs indicateurs.

Selon YouGov, les recherches en ligne portant sur «corona beer virus» (virus de la bière Corona) ou encore «bière coronavirus» ont explosé ces dernières semaines. Et les intentions d'achat parmi les adultes américains a plongé à son plus bas niveau en deux ans, toujours selon des statistiques établies par YouGov. Il faut toutefois préciser que la bière est considérée comme une boisson d'été et que la période de l'année n'est pas propice aux ventes.

Et le problème semble s'aggraver. Cette semaine, les actions de Constellation Brands, qui commercialise la Corona, ont dévissé de 8% à New York.

«Nous pensons que les consommateurs comprennent qu'il n'existe pas de lien entre le virus et notre commerce», a été contrainte de préciser à Business Insider Maggie Bowman, directrice de la communication chez Constellation Brands.

La bière Corona tire son nom du mot latin qui signifie «couronne», la bière étant nommé d'après la couronne solaire.