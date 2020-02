La Terre a une nouvelle mini-Lune

La Lune n'est plus seule à orbiter autour de la Terre. Une «mini-Lune» et été identifiée en orbite autour de notre planète bleue. Cet «objet temporairement capturé» par notre planète a été baptisé «2020 CD3».

Découvert le 15 février dernier par l'astronome Kacper Wierzochs, l'objet se serait positionné en orbite autour de la Terre il y a 3 ans.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

