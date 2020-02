Un jeune Gallois de 19 ans impressionne grâce à ses talents de trader

Un petit génie de la finance. À seulement 19 ans, un jeune Gallois a réussi le rêve de millions de personnes : devenir riche en ne travaillant que deux ou trois heures par jour.

Si l'on pourrait croire à une arnaque que l'on trouve souvent sur internet, cette histoire semble bien crédible, comme le rapporte la BBC qui a réalisé un documentaire sur l'histoire d'Ashley Richards. Après s'être instruit tout seul via des livres téléchargés en ligne, il s'est lancé dans l'achat et la revente de devises sur les marchés financiers. Bien lui en a pris car grâce à ses connaissances et son talent pour dénicher les tendances, il lui arrive de gagner jusqu'à 12.000 euros par semaine.

Tout n'était pourtant pas bien parti pour Ashley. Quelques années plus tôt, il avait manqué son «GSCE», un examen plus ou moins semblable au baccalauréat au Pays de Galles. C'est d'ailleurs suite à cet échec qu'il a décidé de se lancer dans cette aventure financière. Un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui. «La charge de travail que j'ai pour les sommes que je gagne est indécente. Je ne pense pas que cela soit comparable à n'importe quel autre secteur», affirme le jeune homme.

Cependant, comme le dit l'adage, l'argent à lui seul ne fait pas le bonheur. Malgré ses nombreuses voitures de luxe et ses montres de marque, il lui arrive de se sentir seul. «Je travaille depuis mon bureau dans ma maison, je dors dans ma maison, je regarde la télé dans ma maison, je suis tout le temps à l'intérieur. Je veux sortir et parler avec des gens», explique-t-il. Pour remédier à cela, il compte gagner suffisamment d'argent pour pouvoir partir à la retraite très jeune.