Coronavirus : la pollution en chute libre en Chine

Le coronavirus a fait chuter drastiquement la quantité de dioxyde d'azote présent dans l'atmosphère en Chine.

Ce gaz polluant est émis par les voitures et les usines. Deux secteurs, les déplacements et la production industrielle, qui sont touchés par les mesures de confinement que les Chinois respectent aujourd'hui pour limiter la propagation du virus.

Et les conséquences se voient sur les images obtenues par la NASA et l'Agence spatiale européenne a mises en ligne. A gauche, la quantité de dioxyde d'azote présent dans l'atmosphère entre le 1er et le 20 janvier (avant les mesures de quarantaine), à droite, la même chose mais entre le 10 et 25 février soit en plein dans la crise de coronavirus en Chine. La différence est impressionnante autour de Pékin notamment.

«C'est la première fois que je vois une baisse aussi importante sur une zone limitée pour un événement en particulier», témoigne une scientifque de la NASA sur le site de l'agence américaine.

Une autre carte se focalise sur la situation dans la ville de Wuhan, là où le virus a commencé à circuler. On peut y voir la différence de pollution à un an d'intervalle.