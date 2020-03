Etats-Unis : il se casse la hanche en tondant sa pelouse, les pompiers reviennent finir le travail

Transporté à l'hôpital après s'être cassé la hanche alors qu'il faisait du jardinage, un Américain de 88 ans a eu l'agréable surprise d'apprendre que ses secouristes étaient retournés plus tard chez lui pour finir le travail qu'il avait commencé.

Son histoire avait pourtant mal débuté. Pendant plus de quatre heures, Howard Storelee, un vieil homme originaire de Rochester (Washington), est resté souffrant au sol après s'être brisé les os de la hanche pendant qu'il tondait sa pelouse, a rapporté le Washington Post. Ce sont finalement des jeunes de passage devant chez lui, qui ont découvert l'octogénaire et qui ont pu alerter les secours.

My granddad fell this morning while mowing the lawn and broke his hip. The EMT’s that took him to the hospital came back and finished his job for him pic.twitter.com/RFzE27m2ja

— your bf (@AidenMartin15) February 22, 2020