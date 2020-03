Israël : quels sont les enjeux des élections législatives, les troisièmes en moins d'un an ?

Et c'est reparti pour un tour. Pour la troisième fois en moins d'un an, les électeurs israéliens seront appelés aux urnes ce lundi 2 mars, pour de nouvelles élections législatives. Comme lors des deux précédents scrutins, les deux favoris pour devenir Premier ministre s'appellent Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement sortant, et Benny Gantz, patron du parti centriste Bleu-Blanc.

Les deux hommes étaient arrivés en tête, au coude-à-coude, lors des élections d'avril puis de septembre 2019. Après le premier scrutin, Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis dix ans (sans compter son premier mandat entre 1996 et 1999), avait échoué à former une coalition capable d'obtenir une majorité de sièges à la Knesset, le Parlement israélien, et l'avait donc appelée à se dissoudre, ce qu'elle avait fait. Rebelote en septembre. Sauf que, cette fois, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz avait lui aussi eu sa chance, mais avait fait face au même constat d'échec, entraînant la convocation de ces troisièmes élections.

Et rien ne dit que ce seront les dernières. En effet, les derniers sondages placent le Likoud (droite) de Benjamin Netanyahou et Bleu-Blanc (centre) de Benny Gantz sur un pied d'égalité, avec 32 sièges chacun sur les 120 de la Knesset, un score quasi identique aux derniers scrutins. Et même en comptant leurs alliés respectifs (la droite et les partis religieux pour Netanyahu, le centre-gauche pour Gantz), aucun des deux grands blocs n'obtiendrait suffisamment d'appuis pour former un gouvernement selon ces sondages. «Si j’avais à faire un pari, j’opterais pour un quatrième scrutin», note ainsi le politologue israélien Yossi Alpher, contacté par le quotidien québécois La Presse.

Pour certains spécialistes, ces projections sont déjà une réussite pour Benjamin Netanyahou, au vu de ses casseroles judiciaires. Le Premier ministre, qui a battu en juillet le record de longévité à la tête d'Israël, a en effet été inculpé en novembre dernier pour corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires distinctes. Celui-ci est soupçonné par la justice d’avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de Bezeq, principal groupe de télécommunications israélien, en échange d’une couverture médiatique favorable d’un des médias de ce groupe, le site Walla.

Un procès pour Netanyahou le 17 mars

Dans ces élections, Benjamin Netanyahou, surnommé «Bibi» par ses partisans, joue donc sa survie politique. Le 17 mars, soit deux semaines après le scrutin, il doit affronter son procès dans le cadre de ces différentes affaires. Et son issue dépend beaucoup de l'issue des législatives. En effet, s'il parvient à obtenir une majorité de sièges au Parlement avec ses alliés, il pourra alors demander l'immunité parlementaire et échapper au procès. Mais dans le cas contraire, si aucune majorité ne se dégage, il devra ferrailler pour s'imposer à la tête d'une coalition au moment même où s'ouvrira son procès pour corruption, une tâche qui s'annonce compliquée. Il n'est également pas à exclure que le président israélien Reuven Rivlin, qui a la charge de choisir le parti mandaté pour former une coalition gouvernementale, offre cette possibilité au Likoud, mais à condition d'écarter Benjamin Netanyahou, ce qui pourrait débloquer la situation.

Dans la dernière ligne droite de cette campagne, que beaucoup ont jugé délétère, l' «ami» de Donald Trump a jeté toutes ses forces dans la bataille pour mobiliser ses électeurs les plus à droite de l'échiquier politique. Dimanche, il s'est engagé à annexer rapidement - sous «deux mois maximum» - des pans de la Cisjordanie occupée, une mesure qui figure déjà dans le «plan de paix» américain pour le Proche-Orient, présenté fin janvier par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Il a également multiplié au cours des deux dernières semaines les annonces de projets de construction de logements dans des colonies en Cisjordanie, ainsi qu'à Jérusalem-Est, territoire déjà annexé par l'Etat hébreu.

Mais c'est bien un invité de dernière minute qui pourrait faire basculer le scrutin d'un côté ou de l'autre : le coronavirus. Sept cas ont en effet été recensés dans le pays, et plus de 5.000 Israéliens sont confinés chez eux. Cette épidémie pourrait décourager certains électeurs de se rendre aux urnes, par crainte de contamination. Le ministre de la Sécurité intérieure a d'ailleurs mis en garde contre la propagation de «fausses nouvelles», par Internet ou par SMS, sur le virus, qui pourrait amputer, selon lui, la participation aux élections, alors même que cette dernière est la grande inconnue du scrutin.