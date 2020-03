Coronavirus : selon un chirurgien, les masques peuvent augmenter le risque d'infection s'ils sont mal portés

Un chirurgien américain a appelé ses concitoyens à ne plus acheter de masques faciaux pour lutter contre le coronavirus. D’après lui, mal portés, ils pourraient augmenter le risque d’infection.

«Les gens qui ne savent pas comment les porter correctement ont souvent tendance à toucher leur visage et peuvent, en fait, augmenter la propagation du coronavirus», a prévenu un chirurgien américain, Jerome Adams, lors d’une interview accordée lundi à Fox & Friends et reprise par CNN.

Dimanche, le professeur avait notamment appelé les personnes à ne plus acheter des masques mais plutôt à se laver les mains, le plus souvent possible, d’éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouches avec des mains non lavées, et à désinfecter les surfaces.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!





They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020