Coronavirus : une application détermine le risque sanitaire des Chinois et conditionne leurs déplacements

La réalité n'a parfois rien à envier à la science-fiction. Pour lutter contre le coronavirus, les autorités chinoises ont développé une application mobile qui autorise, ou non, les habitants à se déplacer librement. Un code couleur, déterminé selon des données personnelles, est attribué à chacun.

Si votre QR code est vert, vous pouvez circuler comme bon vous semble. La situation se complique s'il vire au jaune, ou pire, au rouge. Dans le premier cas, vous êtes invité à rester confiné chez vous pendant sept jours. Dans le deuxième, une quarantaine de deux semaines est imposée.

Ce code couleur est censé symboliser le risque sanitaire de chaque individu. Mais la méthode utilisée pour le générer reste obscure. Selon les informations du New York Times, une page web officielle indique qu'un code jaune ou rouge peut être attribué à une personne qui a été en contact avec une personne infectée, a visité une zone jugée à risque ou a signalé des symptômes dans le formulaire d'inscription.

Cela suggère que l'application Alipay Health Code a accès à une quantité importante de données personnelles et potentiellement à celles relatives à la propagation du coronavirus.

Si l'on en croit le New York Times, qui a analysé le code du logiciel, des informations sur les usagers, notamment leur géolocalisation, sont même directement envoyées aux services de police.

Capture d'écran ©Alipay

L'application a été développée par le gouvernement local de la province du Zhejiang, en association avec Ant financial, une société soeur d'Alibaba, géant du commerce en ligne.

Les Chinois n'ont qu'à être titulaires d'un compte Alipay, la solution de paiement sur internet d'Ant financial, pour qu'un code couleur leur soit attribué. Alipay Health Code a d'abord été introduite dans la ville d'Hangzhou avant d'être déployée plus largement. Aujourd'hui 200 villes chinoises utilisent ce système.

Effectively, the app is required now to do anything in many places. Here's what it looks like trying to get onto the subway in Hangzhou. Overnight the city went from lockdown to relying on the app. If your code is green, you can ride. If you're given yellow or red, you're stuck. pic.twitter.com/rettbnhbWW

— Paul Mozur (@paulmozur) March 2, 2020