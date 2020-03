Elle finit aux urgences après un tatouage au henné

Un souvenir de vacances que Rachel se serait bien passé. Cette jeune Américaine de 28 ans était en vacances en République Dominicaine au mois de décembre lorsqu'elle a eu envie de se faire une tatouage au henné à la cheville droite.

Ravi du résultat, cet agent immobilier a rapidement déchanté. Dix jours plus tard, son tatouage a commencé à la démanger et sa peau à enfler. Jusqu'à l'empêcher de marcher. «Ce n'est que le dixième jour que c'est devenu irritant. Les démangeaisons ne cessaient pas et mon pied enflait, ça brûlait à chaque fois que je marchais», a raconté la jeune femme au Mirror.

Woman's holiday henna tattoo horror that left her scarred and in hospitalhttps://t.co/ziWJ5IkTfe pic.twitter.com/PPWsV02GKx — Daily Mirror (@DailyMirror) 27 février 2020

Elle décide alors de se rendre à l'hôpital afin de s'assurer qu'elle ne risque rien de grave. Aux urgences, les médecins lui prescrivent une crème et deux médicaments afin de faire dégonfler sa cheville. Malgré le traitement, la vacancière reste marquer.

C'est pour cette raison que Rachel Major a décidé de témoigner sur sa mésaventure. «C'est la pire décision que j'ai jamais prise et je ne conseillerais à personne de le faire», explique-t-elle car «ce tatouage ne valait vraiment pas la peine pour quelques semaines»