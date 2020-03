Etats-Unis : des passagers reçoivent 10.000 dollars en acceptant de ne pas voyager en classe affaires

Une perte de confort qui vaut le coup. Neuf passagers voyageant à bord d’un avion d’United Airlines ont empoché 10.000 dollars de compensation, soit environ 9.200 euros, pour avoir accepté de ne pas voyager en classe affaires sur un vol entre Newark et Hawaï (Etats-Unis).

La compagnie aérienne américaine devait initialement assurer ce vol avec un Boeing 777. Mais l’avion a finalement été remplacé à la dernière minute par un Boeing 767-300. Problème, l’engin comporte moins de sièges en classe affaires.

Préférant éviter une polémique en expulsant certains passagers, United Airlines a donc trouvé une autre solution qui mettrait tout le monde d’accord : rétrograder quelques passagers de la classe affaires en «Premium Plus», une classe intermédiaire, où il restait des places, contre cette belle compensation dont le montant a été révélé par CNN.

«Parfois, nous devons changer d’avion à la dernière minute et lorsque cela se produit, nous essayons de faire ce qu’il faut et de minimiser autant que possible l’impact sur les clients», a déclaré à CNN Maddie King, la porte-parole de la compagnie, qui n’a toutefois pas confirmé le montant de la compensation versée aux passagers concernés.