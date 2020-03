Pollution, préservatifs, tapis de gym… Les effets inattendus du coronavirus

Loin des conséquences dramatiques sur l’état de santé de milliers de personnes, le coronavirus a aussi des effets inattendus et insolites sur le mode de consommation des gens.

En Chine, où des centaines de millions de personnes sont confinées chez elles, il faut bien trouver le moyen de s’occuper. Les sites de commerce en ligne ont ainsi publié des chiffres montrant que les commandes de certains jeux vidéo ont explosé. Les ventes de Ring Fit Adventure, qui combine à la fois jeu de rôle et exercice physique, ont par exemple été multipliées par quatre entre le 5 et le 20 février, a dévoilé le mastodonte chinois de l’e-commerce Alibaba.

Le désir de continuer à se maintenir en forme malgré l’enfermement se matérialise également par une hausse de 250% des commandes de tapis de gymnastique et de rameurs, par rapport à la même période l’an dernier.

rouge à lèvre et préservatifs en tête des ventes

Le confinement est aussi le moment de se cultiver un peu, avec 60% d’augmentation des ventes de livres, la semaine dernière.

Mais ce n’est pas tout. Être enfermé avec son mari ou sa femme permet aussi manifestement de prendre le temps de se séduire à nouveau. Les ventes de certaines marques de rouge à lèvre ont été multiplié par sept, et les kits de coiffure à domicile sont en tête des ventes de la plateforme Pinduoduo. Les préservatifs arrivent eux aussi en bonne place dans ce classement.

A l’opposé, un produit est particulièrement touché par la mauvaise publicité qu’est le coronavirus, même s'il n'y est pour rien : la bière Corona. Alors que la boisson avait 70 à 80% d’image positive auprès des Américains, celle-ci est tombée à 50%, rapporte YouGov. Les intentions d’achat, déjà peu favorisées par la fraîcheur hivernale, ont diminué de 8% l’été à 5% en février.

BAISSE SPECTACULAIRE DE LA POLLUTION EN CHINE

Autre effet produit par la mal information, de nombreux japonais se sont rués dans les supermarchés ce week-end, pour dévaliser les rayons de papier toilette. En cause, des rumeurs de pénurie relayées sur les réseaux sociaux. Et bien que le gouvernement nippon répète que la production est réalisée dans le pays, qu’elle ne dépend pas de la Chine, les clients ont sautés sur le moindre paquet mis en rayon. Les mouchoirs en papier, les couches et les serviettes hygiéniques ont connu le même sort.

Si ses conséquences du coronavirus peuvent faire sourire, il en existe néanmoins une qui s’avère plus intéressante. La Nasa a publié ce week-end des images satellites, montrant une division par cinq des émissions de CO2 en Chine, en moins de deux mois. Une diminution spectaculaire qui s’explique par la diminution des trajets en voiture, des vols intérieurs et avec l’étranger, des mises à l’arrêt d’usine faute d’employés, etc.

[source Nasa/Earth observatory]

Au niveau mondial, une baisse d’au moins 6% sur les deux premières semaines de février a été calculée par le groupe de recherche britannique Carbon Brief. Plus gros émetteur mondial de CO2, la situation de la Chine y est évidemment pour beaucoup.