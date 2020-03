Primaire démocrate américaine : les graphiques pour comprendre les résultats en un clin d'œil

Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Michael Bloomerg ou Tulsi Gabbard ? Qui des six candidats toujours en lice à l'investiture démocrate va obtenir le droit d'affronter Donald Trump lors de la présidentielle américaine le 3 novembre prochain ? La réponse tombera à l'issue des primaires du parti, plus incertaines que jamais.

Seuls quatre Etats ont voté jusque-là, l'Iowa (le 3 février) et le New Hampshire (le 11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février). Pour l'instant, c'est le sénateur du Vermont Bernie Sanders qui fait la course en tête en termes de nombre de délégués, après ses victoires dans deux Etats, mais Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, n'a pas dit son dernier mot : il s'est en effet relancé grâce à son triomphe en Caroline du Sud, et pourrait profiter de l'abandon de l'ancien maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, qui faisait lui aussi partie du camp des modérés. Une cinquantaine d'Etats doivent donc encore se prononcer, avant la Convention nationale du parti démocrate du 13 au 16 juillet, lors de laquelle le candidat démocrate à la présidentielle sera officiellement investi.

La carte et le graphique ci-dessous permettent d'y voir plus clair dans ce processus de nomination assez complexe. Sur la première apparaissent les Etats américains qui ont déjà voté, colorés différemment en fonction du candidat vainqueur. Le graphique est là pour se rendre compte du rapport de force entre chaque concurrent, en montrant le nombre de délégués (les personnes qui voteront lors de la Convention du parti en juillet) obtenus par chacun.