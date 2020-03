Il paye ses employés 5.000 euros par mois et voit ses résultats augmenter

L'argent fait-il le bonheur ? C'est ce que tendrait à démontrer le cas d'une entreprise américaine.

La BBC est revenue sur l'expérimentation de Dan Price, un patron de Seattle, aux Etats-Unis, qui a décidé en 2015, d'introduire un salaire minimum de 70.000 dollars par an (5.000 euros par mois) dans son entreprise. Voulant favoriser le bien-être de ses employés, il a fixé ce chiffre après avoir étudié les travaux de prix Nobel d'économie.

Lui-même, dont les revenus se comptaient en millions, s'est astreint à ce régime. Il a dû «réduire son salaire, hypothéquer ses deux maisons et renoncer à ses économies», explique la chaîne britannique.

Dan Price ne s'est pas fait que des amis en prenant cette décision, puisqu'on l'a notamment traité de «communiste», une insulte au pays de l'Oncle Sam. «J'espère que cette entreprise sera un cas d'étude dans les écoles de commerce pour monter que le socialisme ne fonctionne pas», avait même déclaré un animateur de radio célébre aux USA, Rush Limbaugh.

Plus de bébés et d'employés

Alors, cinq ans après le début de l'expérimentation, quels résultats en tire-t-il ? «Avant la mise en place de ce salaire minimum, entre 0 et 2 bébés seulement naissaient par an dans l'équipe. En quatre ans et demi, nous avons eu plus de 40 bébés», raconte-t-il, fier de cette politique nataliste involontaire. Car les heureux bénéficaires de ce revenu XXL ont pu prendre des décisions pour voir venir : dettes payées, maisons achetées à proximité du bureau et retraites renforcées.

Sur un plan comptable, c'est une aussi réussite pour son entreprise, Gravity Payments (qui propose des services financiers) : le volume des paiements traités par la société a triplé et les effectifs ont doublé.

Le changement est également visible dans la mentalité des employés selon les témoignages recueillis par la BBC. Dans leur esprit, «comment faire du bon boulot ?» est la question qui a remplacé «je dois aller au travail pour faire de l'argent».

Le patron, Dan Price, a lui même évolué dans sa façon de voir la vie. «Avant, il ressemblait à un cliché du jeune entrepreneur millionaire. Il vivait dans une maison immense et buvait du champagne dans des restaurants hors de prix», selon l'article anglais. Désormais il tacle son ancien mode de vie : «notre société glorifie la cupidité. Le pire exemple est la liste Forbes (qui fait la liste des personnes les plus riches de la planète, ndlr). On s'en fout», juge le millionaire de 35 ans, qui se dit plus épanoui dans sa nouvelle vie.