Au Chili, des capteurs préviennent les pompiers en cas de feux de forêt

Au Chili, des capteurs, surnommés «nez digitaux» par leurs concepteurs, reniflent les incendies de forêt pour prévenir les pompiers plus rapidement en cas de feu.

Ils permettent d'identifier les particules fines, mais aussi le taux d'humidité et la température de l'air forestier. Une fois la collecte de ces données faite, le système détermine, grâce à l'intelligence artificielle, s'il y a un départ de feu ou pas. Si c'est le cas, un message est envoyé aux pompiers les plus proches, afin qu'ils interviennent au plus vite. Ce dispositif permettrait de gagner 12 minutes entre la détection du feu et l'intervention des pompiers.

Présentés sous forme de petits boîtiers blancs installés dans les arbres, ces nez digitaux ont été développés par la start-up DataRobot et la plus grande entreprise de télécommunications du pays, Entel Ocean. Encore à une phase d'expérimentation, 300 capteurs sont installés à ce jour.

LE CHILI VICTIME DE LA SECHERESSE

Les récents feux de forêt en Australie sont encore dans toutes les têtes. Outre l'Australie, tous les pays du monde sont aujourd'hui touchés par le changement climatique. Le Chili est marqué par de très faibles précipitations et les feux y sont de plus en plus fréquents.