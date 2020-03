Greta Thunberg à Bruxelles : «Cette loi climat est un abandon»

Fidèle à elle-même, Greta Thunberg n'a pas hésité à mettre les commissaires européens face à leurs contradictions. Invitée à Bruxelles, mercredi 4 mars, la jeune militante a donné son avis sur le projet de loi climat porté par l'UE, qui entérine l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et elle n'est pas convaincue.

L'adolescente est d'abord revenue sur la décision du Parlement européen, en novembre 2019, de déclarer l'urgence climatique. Une «excellente nouvelle» qui, selon elle, n'a pourtant pas eu l'effet escompté.

Avec cette loi climat pour la neutralité carbone en 2050, Greta Thunberg estime que l'Union européenne «rend les armes». «Vous admettez votre impuissance, vous renoncez à l'accord de Paris et vous n'honorez pas vos promesses», assène la militante suédoise.

Reprochant à l'UE de se présenter comme un leader dans la lutte pour le climat, tout en poursuivant une politique favorable aux énergies fossiles, l'adolescente a lancé, face à l'hémicycle : «Quand vos enfants ont tiré la sonnette d'alarme, vous avez jeté un oeil dehors, humé l'air et dit "c'est vrai, la maison est en feu, ce n'est pas une fausse alerte". Mais ensuite, vous êtes rentrés à l'intérieur de la maison pour finir votre dîner, votre film et vous êtes allés vous coucher sans même appeler les pompiers. Je suis désolée mais ça n'a aucun sens.»

Greta Thunberg has condemned the EU’s climate change plan as ‘surrender’ in a passionate speech on the day MEPs unveil legislation aimed at tackling the problem. pic.twitter.com/4xCTTslJ8g

— LBC News (@LBCNews) March 4, 2020