Super Tuesday : au Texas et en Californie, il fallait attendre plusieurs heures pour voter

Alors que des millions d’électeurs étaient appelés à voter pour leur candidat démocrate préféré à l’occasion du Super Tuesday, nombre d’entre eux ont dû s’armer de patience pour pouvoir participer au scrutin.

Le Texas et la Californie, Etats où l’enjeu est colossal puisqu’ils totalisent à eux seuls 643 délégués, d’interminables files d’attente se sont multipliées. Il fallait attendre parfois plusieurs heures pour pouvoir pénétrer dans les bureaux de vote.

Au Texas, les nombreux retards ont notamment été provoqués indirectement par le coronavirus. Par crainte de l’épidémie de Covid-19, plusieurs membres du personnel des bureaux de vote ont refusé de participer au scrutin. Pour le seul comté de Travis, 11 membres du personnel des bureaux ne se sont présentés, indique à USA Today, Dana DeBeauvoir, greffière du comté.

Outre la crainte du coronavirus, CNN met en cause également la fermeture de nombreux bureaux au cours de la dernière décennie pour expliquer ces longues attentes.

The line at TSU, Houston, for the Texas Democratic primary, 30 min after the polls closed. The line continues inside the building. From the front doors to the voting booth took me over 2 hours in line — and nobody in this picture has made it that far yet. pic.twitter.com/KvG0raAojv — Christof Spieler (@christofspieler) March 4, 2020

Les électeurs, qui se sont présentés dans les files à l’heure étaient tout de même autorisés à voter. Tant et si bien que même après la fermeture des bureaux de vote, nombre d’entre eux patientaient toujours.

La situation était identique en Californie, où l’attente atteignait parfois quatre heures. Face aux longues files, le comté de Los Angeles a annoncé que toutes les personnes qui étaient arrivées avant 20h, seraient autorisées à voter.

The polls in California are now Closed. If you were in line by 8:00PM, you have the right to stay in line and cast your ballot #VoteCalifornia pic.twitter.com/IOnZLMrRwj — CA SOS Vote (@CASOSvote) March 4, 2020

La presse américaine évoque notamment de nombreux problèmes techniques, comme des machines à voter qui ne fonctionnaient pas ou encore des problèmes de connexion à la base de données électorale de l’Etat. Une nouvelle répartition des bureaux de vote a également joué un rôle dans ces attentes interminables.

Dans cet Etat majeur du Super Tuesday, les soutiens et l’équipe de campagne de Bernie Sanders, donné vainqueur, multipliaient les appels sur les réseaux sociaux pour indiquer aux électeurs qu’ils devaient rester dans les files d’attente.

CALIFORNIA and TEXAS!!





Stay in line! Even if the networks call the race for Bernie.





WE NEED ALL OF YOUR VOTES! pic.twitter.com/nyj1j2qqrg — Shaun King (@shaunking) March 4, 2020

Des volontaires n'hésitaient pas en outre à soutenir les électeurs faisant preuve de patience en les ravitaillant.

There is currently a 2.5 hour wait at @UCLA to vote on #SuperTuesday.





Luckily, @BernieSanders volunteers are delivering pizzas to hungry voters to encourage them to stay in line and cast their ballots! pic.twitter.com/LyEO2M2NVM — Anna Bahr (@anna_bahr) March 3, 2020

Dans le Tennessee également le scrutin a été perturbé. Les tornades meurtrières qui ont frappé l’Etat ont provoqué d’importants dégâts. Plusieurs bureaux ayant été endommagés, les électeurs ont alors été dirigés vers d’autres, non touchés. Les résultats ont toutefois pu être délivrés en temps et en heure et Joe Biden a été déclaré vainqueur.