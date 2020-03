Super Tuesday : la soirée presque parfaite de Joe Biden

Sa soirée avait commencé avec une glace dans une petite boutique californienne sous les yeux des caméras, elle s'est terminée en victoire éclatante lors du Super Tuesday ce 3 mars. L'ancien vice-président a en effet remporté une majorité d'Etats, dont beaucoup étaient pourtant indécis.

Dès les premiers résultats, le ton était donné. Avec son succès dans une Virginie qui était donnée très serrée, Joe Biden a montré qu'il était de retour dans la course à l'investiture, alors que beaucoup l'annonçaient fini après le caucus de l'Iowa. Il n'a d'ailleurs pas manqué de répondre à ses détracteurs avec une vidéo publiée sur Twitter au milieu de la soirée, où il prononce «je ne suis pas mort, et je ne vais pas mourir».

Après la Virginie, il a rapidement enchaîné, récupérant une majorité de délégués en Caroline du Nord, Alabama, Oklahoma et dans le Tennessee. Preuve de son ascendant, il a même gagné le Massachusetts, Etat de la sénatrice Elizabeth Warren, le tout sans y faire campagne. En tout, il aura remporté 9 Etats sur les 14 qui s'exprimaient à l'occasion de cette soirée électorale capitale pour l'avenir des démocrates. En effet, historiquement, le vainqueur du Super Tuesday remporte presque toujours l'investiture finale de son parti. Depuis 1984, un seul candidat a réussi l'exploit de renverser la tendance, Walter Mondale.

Conscient de son ascendant sur son adversaire du jour, Bernie Sanders, il en a profité pour rappeler que ce dernier n'est pas un démocrate (il participe seulement à la primaire), contrairement à lui. Un tacle qu'il répète depuis plusieurs jours, mais qui prend plus d'importance au soir d'une belle victoire.

Seule (très) petite ombre au tableau : avoir laissé filer la Californie à Bernie Sanders, plus gros pourvoyeurs de délégués du jour. Si cela reste encore à confirmer puisque le dépouillement n'est pas terminé, il aura réussi à partager une bonne partie du butin avec son adversaire. Joe Biden devrait ainsi conserver sa place de leader en matière de délégués grâce à sa victoire dans le Texas, mais son avance mettra plusieurs heures à être calculée avec exactitude.

Cette soirée permet donc au candidat de voir plus loin. Alors que Donald Trump se moquait des «perdants» Bloomberg et Warren, Joe Biden lui a donné rendez-vous en novembre assurant que c'est le président américain qui avait perdu ce soir. «Les démocrates de tout le pays sont chauffés à blanc», a-t-il tweeté.

You lost tonight, @realDonaldTrump. Democrats around the country are fired up. We are decent, brave, and resilient people. We are better than you. Come November, we are going to beat you. https://t.co/gjZcrcCDlX

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020