Super Tuesday : les réactions des principaux candidats

Grosse victoire pour certains, sérieuse défaite pour d'autres, mais aucun ne s'avoue encore vaincu. Alors que certains Etats comptent encore les votes de ce Super Tuesday américain, les candidats à l'investiture démocrate ont déjà fait part de leurs impressions sur le scrutin.

Joe Biden

Il était clairement le plus heureux de tous ce soir. Joe Biden a pris la parole alors que sa victoire était annoncée dans 7 Etats sur les 14 en jeu ce 3 mars. Vainqueur en Virginie ou dans le Massachusetts. L'ancien vice-président a prononcé un discours extatique, au point de faire saturer le micro à plusieurs reprises. «Nous sommes bien en vie», a-t-il clamé dans les premières secondes, en référence aux observateurs qui voyaient sa campagne terminée après les premiers scrutins très défavorables. Il a profité du moment pour se présenter comme un vrai démocrate, en opposition à Bernie Sanders, et pour attaquer Donald Trump qui reste l'ennemi public numéro 1 de son parti.

Bernie Sanders

Une petite dizaine de minutes sur scène et puis s'en va. Rarement le prolixe sénateur du Vermont n'aura prononcé un discours aussi rapide. Utilisant ses mantras habituels sur la future défaite de Donald Trump et la fin d'une Amérique pour les riches patrons, il n'a pas concédé que la soirée était mauvaise. «Je vous l'affirme avec une confiance absolue, nous allons remporter l'investiture démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de notre pays», a-t-il clamé.

Elizabeth Warren

Soirée difficile pour la sénatrice du Massachusetts. Non seulement cette dernière a perdu dans son Etat, mais elle n'a gagné dans aucun autre. Cela ne l'empêche cependant pas de grappiller des délégués dans plusieurs Etats. Dans un discours prononcé à Détroit avant l'annonce des principaux résultats, elle a assuré à ses supporters que rien n'était perdu. «Les experts se sont trompés à répétition. Voici mon conseil : prenez le bulletin de vote qui vous rend fier (...) et votez pour la personne qui fera le meilleur président selon vous», a-t-elle expliqué. Il sera cependant difficile de renverser la vapeur à ce moment des primaires.

Michael Bloomberg

La course de Michael Bloomberg pourrait bien n'avoir duré qu'un jour. Après avoir attendu le Super Tuesday pour se lancer, il n'a gagné que dans un territoire : les Samoa américaines. Loin d'avoir obtenu la vague qu'il pensait, il n'est pas sûr de rester dans la campagne. Sa décision sera prise dans les prochains jours alors qu'il se rend à New York pour discuter avec ses conseillers, selon MSNBC. Dans son discours de cinq minutes cependant, il n'a rien laisser paraître, assurant qu'il avait toujours les moyens de battre Donald Trump.