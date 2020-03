Election présidentielle américaine 2020 : qui sont les candidats ?

Lancée le 3 février derneir avec le caucus de l'Iowa pour le camp démocrate, la campagne présidentielle américaine bat son plein. Du côté de la primaire démocrates, ils ne sont plus que quatre à briguer l'investiture de leur parti et ainsi avoir le droit d'affronter Donald Trump, lui-même candidat à sa réélection, lors de la présidentielle du 3 novembre prochain.

JOE BIDEN

L'ancien vice-président de Barack Obama a officialisé sa candidature à l'investiture du Parti démocrate en avril 2019, après plusieurs mois de réflexion. «Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l'Amérique, est en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des Etats-Unis», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 avril 2019

Favori de la campagne, c'est la troisième tentative de ce vétéran de la politique âgé de 76 ans, qui s'était déjà lancé dans la course aux primaires de 1988 et de 2008. Elu sénateur en novembre 1972, Joe Biden accèdera quelques années plus tard au poste de président de la commission des affaires juridiques, puis à celui de président de la commision des affaires étrangères.

Ce fils de vendeur de voitures porte le poids de nombreuses blessures du passé, notamment le décès de son fils Beau en 2015, des suites d'un cancer du cerveau.

En 2016, Joe Biden envisagait déjà de se lancer dans une candidature présidentielle, rapidement dissuadé par Barack Obama, persuadé qu'Hillary Clinton avait plus de chances de l'emporter.

Bernie Sanders

Après avoir disputé jusqu'au bout l'investiture démocrate à Hillary Clinton en 2016, Bernie Sanders a annoncé le 19 février 2019 qu'il serait à nouveau candidat. Il est sans conteste l'un des favoris, aux côtés de Joe Biden, nombreux étant ceux qui estiment qu'il aurait pu battre Donald Trump s'il avait été le candidat démocrate.

Agé de 77 ans, le sénateur du Vermont qui défend une «démocratie socialiste», promeut la mise en place d'une couverture de santé universelle, d'une université publique gratuite ou encore d'un salaire minimum à 15 dollars (13,3 euros). Sujet d'inquiétude pour les uns, critique favorite pour les autres : en cas de victoire, Sanders aura 82 ans à la fin de son mandat en 2024.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26 — Bernie Sanders (@BernieSanders) 19 février 2019

Elizabeth Warren

Elle a été la première femme à se lancer dans la course à l'investiture démocrate. Le 31 décembre 2018, la sénatrice Elizabeth Warren, 70 ans, s'est présentée devant sa maison de Cambridge (Massachusetts) au côté de son mari, Bruce H. Mann, professeur à Harvard, pour annoncer sa décision.

Figure de référence du parti démocrate depuis le départ d'Hillary Clinton, elle partait avec une longueur d'avance sur ses concurrents. Au point de jouer des coudes durant quelques mois avec le favori Joe Biden dans les sondages.

Après avoir été professeur de droit, elle a été investie au poste de sénatrice du Massachusetts en 2013, devenant la première femme à occuper cette fonction dans cet Etat. Pourfendeuse de Wall Street, elle avait été désignée deux ans plus tard parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time.

I grew up in an America that invested in kids like me. I’m grateful – and I’m determined. That’s why I fight my heart out so that everyone gets a chance at their piece of the American dream. pic.twitter.com/pimVQN3uEM — Elizabeth Warren (@ewarren) 31 décembre 2018

Devenue l'une des adversaires les plus remarquées de Donald Trump, elle est la cible des tweets cinglants du président américain depuis juillet 2018 en raison de ses origines amérindiennes. Celle qui se fait surnommée «Pocahontas» par le locataire de la Maison-Blanche avait finit par publier sur son site internet un test ADN dont les résultats faisaient état «de fortes preuves de l'existence d'ancêtres amérindiens», «remontant à une période comprise entre six et dix générations».

Son programme, proche de celui de Bernie Sanders, se situe résolument à gauche de l'échiquier politique américain. Elle plaide notamment pour le contrôle des banques et de Wall Street, un système de santé universel, un salaire minimum plus élevé et la défense du climat.

TULSI GABBARD



Agée de 37 ans, Tulsi Gabbard s'est lancée dans la course à la présidence le 12 janvier 2019, devenant la deuxième femme à avoir annoncé officiellement son intention de briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020.

Elle siège au Congrès, en tant qu'élue de Hawaï, depuis 2013. Elle fut la première américaine d'origine samoane et le premier parlementaire de confession hindouiste à entrer à la Chambre des Représentants.

Ancienne militaire, Tulsi Gabbard avait été élue à l'Assemblée de Hawaï dès l'âge de 21 ans, avant de s'enrôler dans la Garde nationale de l'île. Elle s'était portée volontaire lors d'un déploiement en Irak en 2005 puis en 2009 au Proche-Orient.

Lors de l'annonce de sa candidature, elle a cité comme objectifs majeurs la réforme du système de santé, du système judiciaire et la lutte contre le changement climatique.

Team TULSI: Big news! While Tulsi is away at Army National Guard duty today, we have received individual contributions for our campaign from every single U.S. State and Territory. Join the movement: https://t.co/RjoTGUJ1v4 — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 12 janvier 2019

Les abandons

Depuis le début de la course à l'investiture démocrate, de nombreux candidats démocrates ont jeté l'éponge : Richard Ojeda, Jay Inslee, Kirsten Gillibrand, John Hickenlooper, Bill de Blasio, Tim Ryan, Seth Moulton, Eric Swalwell, Julian Castro, Beto O'Rourke, Joe Sestak, Steve Bullock, Kamala Harris, Cory Booker, John Delaney, Marianne Williamson, Andrew Yang, Deval Patrick, Michael Bennet, Tom Steyer.

A quelques heures du «Super Tuesday», mardi 3 mars, le camp démocrate a enregistré ses plus gros abandons : ceux de Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, au profit de Joe Biden. Au lendemain d'un «super mardi» raté, c'était au tour de Michael Bloomberg de jeter l'éponge et de se ranger derrière Joe Biden.

Et chez les Républicains ?



C'est à Orlando, en Floride, que l'actuel président américain Donald Trump a annoncé, sans surprise, sa candidature à un deuxième mandat, le 18 juin 2019.

William F. Weld, ancien gouverneur du Massassuchetts (1991-1997), est le dernier Républicain à oser défier l'actuel locataire de la Maison Blanche. Il est également membre du Parti libertarien, pour lequel il a été candidat à la vice-présidence comme colistier de Gary Johnson, en 2016. Pour l'anecdote, Bill Weld est marié avec l'arrière-petite-fille de Theodore Roosevelt, Susan Roosevelt.

Il avait été concurrencé dans sa tâche quasi impossible par deux autres candidats républicains, Mark Sanford, ancien gouverneur de Caroline du Sud, et Joe Walsh, ex-représentant de l'Illinois, qui ont abandonné depuis.