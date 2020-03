Epidémie : cette femme a passé 26 ans en quarantaine

Alors que l'épidémie de coronavirus se propage à la vitesse de l'éclair et que les confinements se multiplient, l'histoire montre que ces mesures ne sont pas nouvelles. A l'instar de l'Irlandaise Mary Mallon, célèbre pour avoir été le premier porteur sain de la fièvre typhoïde et qui dans les années 1900 a passé... près de 26 ans en quarantaine.

Son cas a démarré au début du XXe siècle lorsque Mary Mallon, alors cuisinière, est engagée dans diverses familles, qui sont touchées successivement par des cas de fièvre typhoïde. En 1906, après une nouvelle flambée de la maladie dans une famille, un médecin chargé d’enquêter sur ces cas suspects identifie rapidement Mary Mallon comme le point de départ de ces cas de fièvre typhoïde. Une théorie qu’elle réfute en bloc.

Les autorités sanitaires prennent le relais, identifient formellement Mary Mallon comme «patient 0» et l’envoie en quarantaine dans une clinique de North Brother Island. Elle y restera trois ans.

Lorsqu’elle est finalement libérée en 1910, elle s’engage à ne plus travailler comme cuisinière auprès de familles. Malgré cette promesse, elle reprend son job quelques années plus tard, en 1915, dans une clinique pour femmes, où une vingtaine de patientes tombent malades de la typhoïde. Mary Mallon est alors arrêtée et repart en quarantaine, où elle y restera jusqu’à sa mort, en 1938.

L’épidémie de Covid-19 est partie de Chine fin décembre dernier, sans que l’on sache encore quel est le patient 0, la première personne à avoir été contaminée par le virus.

Si la recherche de ce patient 0 revêt une importance capitale pour comprendre les origines d’une épidémie et empêcher sa propagation, l’histoire nous a donc appris que cette recherche ne doit pas se transformer en poursuite d’un bouc émissaire comme le fut Mary Mallon.