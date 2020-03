Rome s'emporte contre une carte de CNN «déformant la réalité»

Le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, s'en est pris jeudi à la chaîne CNN, qui selon lui «diffuse une carte sur laquelle il semble que l'Italie soit à l'origine du foyer du coronavirus» dans le monde.

«Il s'agit d'une vision déformée de la réalité», s'est emporté le ministre dans un post sur Facebook contre la chaîne américaine d'information en continu.

«Il s'agit seulement d'un exemple, car d'autres médias internationaux dépeignent la situation en Italie de manière erronée», déplore Luigi Di Maio, ancien chef du Mouvement 5 Etoiles (anti-establishment) qui dirige l'Italie en coalition avec le Parti démocrate (centre-gauche).

«L'Italie est le pays qui gère avec le plus de rigueur cette situation d'urgence»

«Je me demande quel est le but. Discriminer un pays qui a un système de santé publique et qui gère au mieux, en dépit de décennies de coupes budgétaires, une situation complexe et d'urgence dans quelques zones ?», s'interroge M. Di Maio, qui dénonce «la désinformation de quelques médias».

«L'Italie est le pays qui gère avec le plus de rigueur cette situation d'urgence qui, comme nous le savons, s'est développée en Chine», insiste-t-il.

«Nous travaillons 24 heures sur 24 pour ramener notre pays le plus vite possible à la normalité. Nous invitons le monde entier à collaborer à cet objectif : hommes et femmes politiques, institutions et médias», conclut-il.

L'Italie est le deuxième pays au monde derrière la Chine pour le nombre de décès liés au Covid-19 avec 107 morts et le troisième après la Corée du sud pour le nombre de personnes contaminées avec 3.089 cas (dont 295 en soins intensifs).