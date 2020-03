Coronavirus : Le Bon Coin fait la chasse aux masques vendus par des particuliers

Après Amazon, qui avait retiré plus d'un million de produits prétendants à tort protéger du coronavirus, c'est au tour du site Le Bon Coin de faire la chasse aux arnaques. Son directeur général, Antoine Jouteau, a annoncé sur son compte Twitter, le jeudi 5 mars, retirer les annonces de masques déposées par les particuliers, de son site.

Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, les masques, devenus des denrées rares, sont plus que jamais source de convoitises. Ce dont profitent certains escrocs, en créant des masques de faibles qualités, voire des contrefaçons, et en les vendant à des prix exorbitants, notamment sur des sites comme Le Bon Coin.

Une dérive que ne cautionne pas le directeur général du site de petites annonces : «Pour des raisons de sécurité sanitaire et face à une dérive spéculative déplorable, j'ai décidé lundi de faire retirer les annonces de masques déposées par les particuliers sur Le Bon Coin. Nos équipes restent mobilisées, comme toujours, pour maintenir la qualité de notre contenu. »

Pour des raisons de sécurité sanitaire et face à une dérive spéculative déplorable, j'ai décidé lundi de faire retirer les annonces de masques déposées par les particuliers sur Le Bon Coin.



Nos équipes restent mobilisées, comme toujours, pour maintenir la qualité de notre contenu. — Antoine Jouteau (@ajouteau) March 5, 2020

Des masques sont encore régulièrement mis en ligne par des particuliers, les classant dans des catégories inappropriées, telle qu'«Equipement industriel», mais ils disparaissent au bout de quelques minutes, probablement supprimés par Le Bon Coin :

ARNAQUES ET VOLS EN SERIES

La contrefaçon et les vols d'équipements de protection du coronavirus se multiplient. En France, trois hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre 40.000 masques périmés d'origine inconnue et plus de 8.000 masques ont été volés dans les hôpitaux parisiens, ces derniers jours.

Les flacons de solutions hydroalcooliques, en rupture de stock dans la plupart des pharmacies, sont également prisés par les voleurs : à Paris, 1.200 tubes de gels ont été dérobés.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté, le mardi 3 mars, du rapide épuisement des stocks d'équipements de protection. Son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réclamé une hausse de 40 % de la production.